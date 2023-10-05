Россияне вывели из оккупированного Крыма суда Черноморского флота

Российские военные недавно перевели по меньшей мере 10 судов Черноморского флота из временно оккупированного Крыма в Новороссийск Краснодарского края рф.
Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Как отмечают в Институте, вероятно, россияне пытаются оградить суда от будущих украинских ударов по российским активам в оккупированном Крыму.
Спутниковые снимки от 1 и 3 октября показывают, что российские войска перебросили не менее 10 судов из Севастополя в Новороссийск. На них изображены, как переместили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подлодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.
На спутниковых снимках от 2 октября видно, что в Севастополе остались четыре российских десантных корабля и одна подлодка класса "Кило". К тому же патрульный корабль проекта 22160, как сообщается, впервые прибыл в Феодосийский порт. Аналитики считают, что русские войска перемещают элементы Черноморского Флота из Севастополя на базы, расположенные глубже в русском тылу.
Однако российский аналитический центр "Центр анализа стратегий и технологий" 3 октября заявил, что движение кораблей ЧФ из оккупированного Севастополя в Новороссийск является обычным делом.
Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Как отмечают в Институте, вероятно, россияне пытаются оградить суда от будущих украинских ударов по российским активам в оккупированном Крыму.
Спутниковые снимки от 1 и 3 октября показывают, что российские войска перебросили не менее 10 судов из Севастополя в Новороссийск. На них изображены, как переместили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подлодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.
На спутниковых снимках от 2 октября видно, что в Севастополе остались четыре российских десантных корабля и одна подлодка класса "Кило". К тому же патрульный корабль проекта 22160, как сообщается, впервые прибыл в Феодосийский порт. Аналитики считают, что русские войска перемещают элементы Черноморского Флота из Севастополя на базы, расположенные глубже в русском тылу.
Однако российский аналитический центр "Центр анализа стратегий и технологий" 3 октября заявил, что движение кораблей ЧФ из оккупированного Севастополя в Новороссийск является обычным делом.
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