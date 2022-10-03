Россияне во время освобождения Лимана бежали до Счастья
10:55 03 октября Киев, Украина
Российские военные уцелевшие во время освобождения Лимана, бежали в временно захваченное Счастье Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он отметил, что раненые россияне ежедневно поступают в медицинские учреждения Старобельска, а вблизи одной из больниц даже обустроен блокпост.
"Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло - им удалось убежать подальше, к Счастью. Так, 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск", - рассказал Гайдай.
По его словам, "тем, кто неделю назад радовался на псевдореферендумах, придется подождать чуть больше трех лет", и что "ждуны" не дождутся - ВСУ
придут раньше: так называемую "ЛНР" полноценно смогут принять в состав россии только в 2026 году".
"Именно до 2026 года продлится переходный период для так называемой "ЛНР" в качестве нового субъекта рф. Это одно из главных условий в договоре о принятии "республики" в состав россии", - отметил глава ОВА.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии