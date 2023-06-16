Россияне, вне рф, должны быть под максимальным наблюдением - президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел считает, что все россияне, живущие в западных странах, должны быть под более пристальным наблюдением спецслужб, чем это было до полномасштабной войны рф против Украины.
Об этом Петр Павел заявил в интервью "Радио Свобода".
Об этом Петр Павел заявил в интервью "Радио Свобода".
Он добавил, что ему жаль этих людей, но в то же время напомнил, что когда началась Вторая мировая война, все японцы, которые жили в Соединенных Штатах, были под строгим наблюдением.
На уточняющий вопрос о надзоре за россиянами, президент Чехии ответил, что подразумевает "надзор специальных служб".
Относительно построения отношений с российской оппозицией, находящейся сейчас за пределами рф Павел сказал, что хотя поддержка владимира путина и войны достигает 75-80%, все равно "не все россияне счастливы от потерь, падения жизненного уровня, от нехватки ресурсов и снижения возможности путешествовать".
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