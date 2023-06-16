Россияне, вне рф, должны быть под максимальным наблюдением - президент Чехии

11:57 15 июня Киев, Украина





Об этом Петр Павел заявил в интервью "Радио Свобода". Президент Чехии Петр Павел считает, что все россияне, живущие в западных странах, должны быть под более пристальным наблюдением спецслужб, чем это было до полномасштабной войны рф против Украины.Об этом Петр Павел заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что когда война продолжается, меры безопасности в отношении граждан россии должны быть более жесткими, чем при нормальных условиях. Все россияне, живущие в западных странах, должны больше быть под наблюдением по сравнению с прошлым. Потому что они являются гражданами страны, ведущей агрессивную войну", - сказал президент Чехии.

Он добавил, что ему жаль этих людей, но в то же время напомнил, что когда началась Вторая мировая война, все японцы, которые жили в Соединенных Штатах, были под строгим наблюдением.

"Это просто цена войны", - констатировал Петр Павел.

На уточняющий вопрос о надзоре за россиянами, президент Чехии ответил, что подразумевает "надзор специальных служб".



Относительно построения отношений с российской оппозицией, находящейся сейчас за пределами рф Павел сказал, что хотя поддержка владимира путина и войны достигает 75-80%, все равно "не все россияне счастливы от потерь, падения жизненного уровня, от нехватки ресурсов и снижения возможности путешествовать".