Россияне устали от войны и испытывают апатию - опрос

Администрация президента рф в начале ноября провела опрос в нескольких регионах россии, который показал, что россияне устали от войны и испытывают апатию.
Об этом сообщает российское издание, которое ссылается на два источника, близкие к кремлю и знакомые с результатами исследования
Об этом сообщает российское издание, которое ссылается на два источника, близкие к кремлю и знакомые с результатами исследования
В кремле якобы считают, что россияне "устали от войны в принципе" и это не зависит от динамики боевых действий.
Также собеседники издания отметили, что россияне все чаще задают себе вопросы о причинах войны.
Также собеседники издания отметили, что россияне все чаще задают себе вопросы о причинах войны.
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