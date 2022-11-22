Россияне устали от войны и испытывают апатию - опрос

17:40 22 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает российское издание, которое ссылается на два источника, близкие к кремлю и знакомые с результатами исследования Администрация президента рф в начале ноября провела опрос в нескольких регионах россии, который показал, что россияне устали от войны и испытывают апатию.Об этом сообщает российское издание, которое ссылается на два источника, близкие к кремлю и знакомые с результатами исследования

"Данные фокус-групп четко свидетельствуют о том, что россияне "не испытывают оптимизма в отношении своего будущего и будущего страны",- отмечает издание.

"Это не уход в оппозицию или полное неприятие СВО ("специальной военной операции" - так российские власти называют войну с Украиной - ред.). Это равнодушие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам" - пояснил один из собеседников",- сказано в сообщении.

В кремле якобы считают, что россияне "устали от войны в принципе" и это не зависит от динамики боевых действий.



Также собеседники издания отметили, что россияне все чаще задают себе вопросы о причинах войны.