Россияне укрепляют третью линию обороны в Запорожской области - Федоров

18:30 13 сентября Киев, Украина





По данным мэра Мелитополя Ивана Российские войска укрепляют "глубокий тыл" и усиливают третью линию обороны на оккупированной части Запорожской области.По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова , оккупанты роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения неподалеку линии фронта в Пологовском районе.

Они также занимают дома и расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи.



Кроме того, оккупанты захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме устроили место базирования вертолетов.



Также россияне завозят бывших заключенных, чтобы усилить свои позиции на передовой.