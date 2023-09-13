Россияне укрепляют третью линию обороны в Запорожской области - Федоров

Российские войска укрепляют "глубокий тыл" и усиливают третью линию обороны на оккупированной части Запорожской области.
По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения неподалеку линии фронта в Пологовском районе.
По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения неподалеку линии фронта в Пологовском районе.
Они также занимают дома и расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи.
Кроме того, оккупанты захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме устроили место базирования вертолетов.
Также россияне завозят бывших заключенных, чтобы усилить свои позиции на передовой.
Кроме того, оккупанты захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме устроили место базирования вертолетов.
Также россияне завозят бывших заключенных, чтобы усилить свои позиции на передовой.
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