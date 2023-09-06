Россияне угрожают конфискацией недвижимости: принудительная паспортизация на Херсонщине

В Чаплинке в Херсонской области оккупанты пытаются принудительно паспортизировать местных жителей до 1 сентября, угрожая конфискацией их недвижимости.
Сообщение об этом поступило от представителей Генштаба.
Сообщение об этом поступило от представителей Генштаба.
По информации Генштаба, рашисты угрожают конфискацией имущества в случае невыполнения требований.
Также, говорится в сообщении, с 23 августа захватчики проводят рейды по выселению из домов граждан без регистрации места жительства и присвоению их имущества.
Также, говорится в сообщении, с 23 августа захватчики проводят рейды по выселению из домов граждан без регистрации места жительства и присвоению их имущества.
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