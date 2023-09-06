Россияне угрожают конфискацией недвижимости: принудительная паспортизация на Херсонщине

10:41 29 августа Киев, Украина

В Чаплинке в Херсонской области оккупанты пытаются принудительно паспортизировать местных жителей до 1 сентября, угрожая конфискацией их недвижимости.



Сообщение об этом поступило от представителей Генштаба.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. В населенном пункте Чаплинка оккупационная администрация довела местным жителям требование об обязательном получении паспортов рф до 1 сентября этого года", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, рашисты угрожают конфискацией имущества в случае невыполнения требований.



Также, говорится в сообщении, с 23 августа захватчики проводят рейды по выселению из домов граждан без регистрации места жительства и присвоению их имущества.