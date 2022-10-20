Россияне ударят по Каховской ГЭС с целью скрыть отступление на Херсонщине

09:40 20 октября Киев, Украина

Оккупанты создают информационные условия для удара по Каховской ГЭС, чтобы оправдать или прикрыть свое отступление на Херсонщине.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).



Российское военное руководство, очевидно, сделало выводы из предыдущих неудач на Харьковщине и пытается смягчить последствия неспособности защититься от еще одного успешного украинского наступления.



Сейчас российские власти, вероятно, создают информационные условия для оправдания отступления россии и значительных территориальных потерь в Херсонской области. Командующий российскими вооруженными силами в Украине Сергей Суровикин заявил о "непростых решениях" по Херсонской области и обвинил Украину в планировании ударов по инфраструктуре Херсонщины. Херсонский коллаборационист Владимир Сальдо объявил об "эвакуации" в ожидании украинского наступления.



Российские военные могут полагать, что прорыв дамбы прикроет их отступление с правого берега Днепра и остановит или задержит украинское продвижение. Суровикин заявил, что получил информацию о том, что Киев намерен нанести удар по дамбе Каховской ГЭС, что, по его словам, вызовет разрушительное наводнение в Херсонской области. Сальдо повторил это заявление и предупредил, что украинские силы намерены нанести удар выше по течению от Херсона.



ISW пишет, что кремль может использовать такую атаку, чтобы затмить новости о своем уже третьем унизительном отходе. Также такая атака способствовала бы российской пропаганде, которая пытается выставить Украину террористическим государством.