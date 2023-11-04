Россияне терпят в Крыму сильнейшие поражения – Данилов

13:08 04 ноября Киев, Украина

Комментируя события в Крыму, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупационная армия россии терпит невиданные до сих пор неудачи, а российский Черноморский флот несет огромные потери.

Он также прокомментировал готовность Вооруженных сил Украины наносить россиянам удары в ответ на их массированные удары дронами и ракетами.

"Мы отвечаем врагу (на удары – ред.) ежедневно. Мы ежедневно наносим россиянам потери. И речь идет не только о потерях, которые происходят непосредственно на линии столкновения на фронте. Что касается Крымского полуострова и Черноморского флота российской федерации, поверьте, такое поражение, которое они там испытывают, россияне никогда в жизни не видели", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина не собирается ни сдаваться, ни подписывать какие-либо капитуляции.

"Президент Украины констатирует, что мы будем продолжать нашу борьбу. Мы не собираемся останавливаться. Зеленский настроен на победу. И очень важно понимать всем, что мы не собираемся ни сдаваться, ни подписывать какие-либо капитуляции. Наша задача - это победа и построение большой свободной демократической страны", - сказал Данилов, добавив, что это долг украинцев, в этом должны участвовать все без исключения.

Напомним, 27 октября в бухте Севастополя взорвался новейший противоминный корабль россии.

Ранее в октябре СМИ сообщили, что российский ракетный корабль Буян и сторожевой корабль Павел Державин были успешно атакованы благодаря экспериментальному вооружению морских дронов.