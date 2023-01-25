Россияне собираются возвести новые тюрьмы на оккупированных территориях

08:34 25 января Киев, Украина

Оккупационная российская власть намерена построить на временно захваченных территориях Украины 24 исправительные колонии.



Об этом во вторник, 24 января, идет речь в распоряжении правительства россии, пишут росСМИ.



Как сказано в документе, оккупанты планируют построить 12 исправительных колоний в Донецкой области. Семь будут построены на оккупированной части Луганской области, три на захваченной части Херсонской области.



В Запорожской области будут построены две колонии и одна колония-поселение.



Также россияне хотят построить три лечебных исправительных учреждения и три исправительных центра.



По состоянию на ноябрь 2022 года на территории россии действовало 626 исправительных колоний. СМИ отмечают, что в среднем, это примерно по семь колоний на один регион.