10:28 20 августа Киев, Украина

Убийство детей – одно из ужасных преступлений россии на территории Украины. Эти преступления совершают те, кто напоказ цитируют Достоевского о цене детской слезы.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по состоянию на утро 20 августа россияне с начала войны убили в Украине уже 503 ребенка, еще 1115 детей получили ранения.

Отмечается, что данные не окончательны. Продолжается работа по их уточнению в местах ведения боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 485, Харьковской - 299, Киевской - 129, Херсонской - 121, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 95, Черниговской - 71, Луганской области - 67.

Напомним, что в субботу, 19 августа, в результате ракетных обстрелов россиянами центральной части Чернигова погибла 6-летняя девочка, еще 15 детей в возрасте от 1 до 14 лет были ранены.

Как сообщалось, количество пострадавших в Чернигове выросло до 148 человек.