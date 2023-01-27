Россияне пытаются создать картину успехов армии рф

12:35 27 января Киев, Украина

Роспропаганда преднамеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать картину успехов армии рф.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 27 января.

Отмечается, что последнюю неделю российские пропагандисты утверждали, что войска рф значительно продвинулись вперед, прорвав оборону Украины в Запорожской области возле Орехова и на Донетчине в районе Угледара.
 
"Российские подразделения, вероятно, проводили локальные пробные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что рф действительно добилась каких-либо существенных успехов", - подчеркнули в разведке.