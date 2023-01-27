Россияне пытаются создать картину успехов армии рф

Роспропаганда преднамеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать картину успехов армии рф.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 27 января.
Отмечается, что последнюю неделю российские пропагандисты утверждали, что войска рф значительно продвинулись вперед, прорвав оборону Украины в Запорожской области возле Орехова и на Донетчине в районе Угледара.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 27 января.
Отмечается, что последнюю неделю российские пропагандисты утверждали, что войска рф значительно продвинулись вперед, прорвав оборону Украины в Запорожской области возле Орехова и на Донетчине в районе Угледара.
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