Россияне пытаются создать картину успехов армии рф

12:35 27 января Киев, Украина

Роспропаганда преднамеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать картину успехов армии рф.



Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 27 января.



Отмечается, что последнюю неделю российские пропагандисты утверждали, что войска рф значительно продвинулись вперед, прорвав оборону Украины в Запорожской области возле Орехова и на Донетчине в районе Угледара.