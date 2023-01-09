Россияне проводят рейды по изъятию гривны на Луганщине

10:02 09 января Киев, Украина





Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах по поводу выявления фактов гривневых расчетов с населением. Захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, что привело к переходу населения на безналичную оплату. На временно оккупированных территориях Луганской области россияне проводят мероприятия по изъятию из обращения гривны. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах по поводу выявления фактов гривневых расчетов с населением. Захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, что привело к переходу населения на безналичную оплату.

"Враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями. Но обращение гривны не прекращается. Нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в том числе на банковскую карту", - отметили в ОВА.



Также сообщается, что на днях в кремле ввели в действие указ, упрощающий прием на госслужбу на захваченных территориях.



Россиянам нужны избранные ими местные жители на определенные должности, поскольку эти люди "более легитимны для пропаганды", однако не каждый из них мог претендовать на то или иное место, если опираться на старое законодательство рф, отметили в ОВА.



В частности, медосмотр с недавних пор можно проходить заочно, а персональные рекомендации, как требовали ранее, теперь тоже не нужны.



Кроме того, сообщили в обладминистрации, чтобы дискредитировать украинских военных, россияне распространяют дезинформацию о подготовке огневого поражения Силами обороны медицинских учреждений Луганщины, где лечатся раненые захватчики.