Россияне провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области

11:54 24 января Киев, Украина

Оккупационные российские силы не добились подтвержденных территориальных завоеваний в Запорожской области и, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в регионе за последние 72 часа.



Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 23 января.



Отмечается, что, несмотря на непрекращающиеся заявления оккупационных властей о захвате ряда населенных пунктов на Запорожье, подтверждения этой информации нет.



Так, 22 января министерство обороны россии заявило, что неуказанные подразделения Восточного военного округа "захватили более выгодные позиции в ходе наступательных операций в Запорожской области", не предоставив никаких подробностей.



Местные оккупационные власти также инициировали ряд необоснованных заявлений о том, что российские войска якобы заняли Каменское, Малые Щербаки, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Белогорье.



Аналитики подчеркивают, что эти данные опровергают российские источники: военные блогеры пишут, что на 23 января украинские силы перегруппировались и удержали линию Малые Щербаки-Щербаки-Новоандреевка-Новоданиловка.



В ISW полагают, что цель продвижения заявлений о тактических успехах россии в Запорожской области - отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте.