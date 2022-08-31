Россияне продолжают наносить ракетные удары по югу Украины - ОК Юг

Войска рф продолжают наносить авиационные удары, а также обстреливать мирное население и позиции ВСУ.
Об этом сообщило Оперативное командование Юг 11 августа.
Отмечается, что противник не имеет существенных изменений в положении сил и ведет боевые по занимаемому рубежу обороны.
Отмечается, что противник не имеет существенных изменений в положении сил и ведет боевые по занимаемому рубежу обороны.
В Черном море находятся 11 боевых кораблей и катеров вражеского флота. Среди них два носителя 16 крылатых ракет Калибр.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии