Россияне продолжают наносить ракетные удары по югу Украины - ОК Юг

16:43 11 августа Киев, Украина

Войска рф продолжают наносить авиационные удары, а также обстреливать мирное население и позиции ВСУ.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг 11 августа.



Отмечается, что противник не имеет существенных изменений в положении сил и ведет боевые по занимаемому рубежу обороны.

"Скованный нашими действиями в продвижении по суше, враг авиационными ударами терроризирует освобожденные населенные пункты и наши позиции, продолжает обстрелы реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией населенных пунктов в тыловых районах. Смерчем атакована портовая инфраструктура Николаевщины. Градами обстрелян Никополь", - говорится в сводке.



В Черном море находятся 11 боевых кораблей и катеров вражеского флота. Среди них два носителя 16 крылатых ракет Калибр.