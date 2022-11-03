Россияне попытаются подключить ЗАЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу

10:42 03 ноября Киев, Украина

Захватчики не оставят попытку подключить Запорожскую АЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу после того, как повредили в среду две последние линии связи станции с энергосистемой Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
 
"В ближайшее время они (российские оккупанты - ред.) будут пытаться отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса",- отметили в ведомстве.
 
Утром 3 ноября стало известно, что Запорожская АЭС полностью обесточена, из-за обстрелов оккупантов были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.