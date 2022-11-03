Россияне попытаются подключить ЗАЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу

Захватчики не оставят попытку подключить Запорожскую АЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу после того, как повредили в среду две последние линии связи станции с энергосистемой Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
Утром 3 ноября стало известно, что Запорожская АЭС полностью обесточена, из-за обстрелов оккупантов были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.
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