Россияне попытаются подключить ЗАЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу

10:42 03 ноября Киев, Украина

Захватчики не оставят попытку подключить Запорожскую АЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу после того, как повредили в среду две последние линии связи станции с энергосистемой Украины.



Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

"В ближайшее время они (российские оккупанты - ред.) будут пытаться отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса",- отметили в ведомстве.