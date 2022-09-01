Россияне планируют переподключить ЗАЭС к Крыму - Энергоатом

19:34 09 августа Киев, Украина

Захватчики планируют переподключить Запорожскую атомную электростанцию к оккупированному Крыму.

Об этом в эфире телемарафона во вторник, 9 августа, заявил глава Энергоатома Петр Котин.

"Фактически с четверга мы имеем ухудшение ситуации на Запорожской АЭС. Сначала там началось с того, что персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму, и первым предусловием этой программы есть фактически тяжелое повреждение линий связи станции с энергосистемой Украины", - сказал он.

Именно этот сценарий реализуется в последние три дня, когда на ЗАЭС были повреждены три линии электропередач. Сейчас станция работает с одной линией выдачи мощности, что опасно для работы АЭС.



Котин пояснил, что для переключения ЗАЭС на Крым оккупантам необходимо полностью обесточить ее и южные территории Украины.

"Именно это прописано в программе, и после того как все это гасится, они вновь начинают питать области от подстанции в Джанкое, потом постепенно доходить до Каховской и от нее уже питать Запорожскую АЭС. И после этого ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме – она останется на российской частоте", - сказал он.

Глава Энергоатома при этом объяснил опасность полного обесточивания ЗАЭС.

"Потому что все 20 дизель-генераторов на Запорожской АЭС включатся, и если будут какие-либо отказы этого оборудования, это будет угрожать расплавлением активных зон реактора", - пояснил он.

По словам Котина, ситуация на Запорожской АЭС уже близка к предаварийной на японской Фукусима-1 в 2011 году.