12:10 31 августа Киев, Украина

Военкоматы Московской и Ленинградской областей, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, получили указания по массовому призыву на службу местных жителей.

Об этом 31 августа сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"Призванными во время скрытой мобилизации москвичами и петербуржцами будут комплектовать воинские части, дислоцированные во временно оккупированном Крыму" , - уточнили в разведке.

Кроме того, для доукомплектования воинских частей в Крыму командующий Южного военного округа Александр Дворников, называемый "сирийским мясником", приказал отправить в Крым 1200 срочников.

"Поскольку в Крыму пока нет активных боевых действий, военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии денег и нежелании выплачивать надбавки, предусмотренные российским законодательством. 1200 военнослужащих срочной службы будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук партизан за зарплату срочника, а это около пяти тысяч рублей (около 82 долларов США)", - подчеркнули в ГУР.

РФ сможет экономить госсредства и за счет невыплаты компенсаций при гибели военнослужащих, так как официально отрицает участие срочников в боевых действиях.