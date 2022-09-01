Россияне планируют начать вербовать заключенных в украинских тюрьмах

10:07 01 сентября Киев, Украина

США есть достоверная информация, что россия ищет солдат для войны по украинским тюрьмам, предлагая отправиться на фронт в обмен на помилование и денежную компенсацию.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.



Собеседники телеканала не уточнили, о каких украинских колониях идет речь и как именно российские рекрутеры собираются уговаривать украинских граждан воевать против своей страны.



В Вашингтоне считают, что россия испытывает серьезную нехватку солдат для войны в Украине и ищет новые способы пополнить ряды своей армии.

«Мы полагаем, что российское министерство обороны стремится набрать контрактников, в том числе путем принуждения раненых солдат к возвращению в зону боевых действий и выплаты премий призывникам, а также за счет наемников из частных военных компаний», — сказал CNN официальный представитель США.

25 августа президент россии владимир путин приказал увеличить штатную численность войск на 137 тысяч человек, чтобы за четыре месяца довести число военнослужащих до 1,15 млн. Путин не раскрыл, как именно генералам необходимо достичь этой цели.



По данным Пентагона, на войне в Украине россия потеряла убитыми и раненными до 80 тысяч военных. Численность российской группировки с учетом войск "лнр" и "днр" сейчас оценивается в 150–180 тысяч, в то время как в украинской армии после мобилизации насчитывается 700 тысяч человек. Военное руководство рф выступает за начало массового призыва, чтобы восполнить дефицит живой силы в боях, но президент пока не решается на этот шаг.



Власти США сомневаются, что россии удастся достигнуть нужных цифр, так как перед вторжением в Украину ей уже не хватало 150 тысяч солдат, а новобранцы вряд ли смогут быть эффективными в бою.