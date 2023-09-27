Россияне перестали проводить военно-морские операции после удара по чф рф - Гуменюк

"Очевидно, что есть определенный сумбур в руководстве после уничтожения штаба чф рф. Потому что использование ракетоносителей было бессистемным и бессмысленным. Они выходили, заходили, маневрировали непонятными маршрутами с неоправданным расходом топлива, без реализации задач. Наращивали присутствие кораблей, корректировали, заменяли друг друга, то есть демонстрировали готовность. Но все же были применены для убеждения, что управление существует, что руководство на месте и флот может быть боеспособным", - отметила Гуменюк.