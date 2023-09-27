Россияне перестали проводить военно-морские операции после удара по чф рф - Гуменюк
10:50 27 сентября Киев, Украина
Украинский удар
по штабу Черноморского флота рф вызвал некий сумбур во военном руководстве, и на данный момент отмечается снижение активности военно-морских операций со стороны оккупантов.
Об этом сообщила Наталья Гуменюк
, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
"Очевидно, что есть определенный сумбур в руководстве после уничтожения штаба чф рф. Потому что использование ракетоносителей было бессистемным и бессмысленным. Они выходили, заходили, маневрировали непонятными маршрутами с неоправданным расходом топлива, без реализации задач. Наращивали присутствие кораблей, корректировали, заменяли друг друга, то есть демонстрировали готовность. Но все же были применены для убеждения, что управление существует, что руководство на месте и флот может быть боеспособным", - отметила Гуменюк.
По ее словам, в настоящее время наблюдается заметное затишье военно-морской деятельности со стороны врага.
"Российские корабли скрываются и ищут безопасные места для базирования и нахождения в Черном море. Однако мы не видим проведения обязательных учений, необходимых для поддержания боеспособности флота", - добавила Гуменюк.
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