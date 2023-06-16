Россияне передали "привет" лидерам африканских стран, которые сейчас находятся в Киеве

12:50 16 июня Киев, Украина

Киеве , во время визита лидеров стран Африки, произошла серия взрывов в результате запуска рашистских ракет. Силы ПВО , предварительно, уничтожили шесть ракет " Кинжал ", шесть крылатых ракет "Калибр" и два разведывательных беспилотника.

Об этом сообщили в Воздушных силах после отбоя.

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетные удары рашистов по Киеву во время визита лидеров стран Африки.

"путин "укрепляет доверие", нанеся наибольший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. российские ракеты - это сигнал Африке: россия хочет больше войны, а не мира", - отметил министр.

На ракетный удар отреагировал и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Очередная террористическая атака на столицу отражена. Ракетная атака россии произошла именно тогда, когда в столицу приехали лидеры африканских стран. Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, ему фактически безразлично, поскольку он испытывает полную безнаказанность. И на месте лидеров африканских стран может оказаться любой.



Мы помним, что ракеты летели и тогда, когда в Украину прибыл Президент США Джо Байден, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш", - написал Ермак.

Он добавил, что мир должен понять, что сейчас необходима консолидация и максимально жесткая позиция по отношению к россии. Следует показать силу государству, которое подрывает глобальную безопасность и действует террористическими методами.