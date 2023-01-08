Россияне ожидают от ВСУ наступление в двух областях - британская разведка

В последние недели россияне укрепляли оборонные укрепления на временно оккупированных территориях Запорожской области, особенно между городами Васильевка и Орехов. Россия сохраняет огромные силы в этом секторе. Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании за 8 января.

"То, как россия работала над усовершенствованием обороны, свидетельствует, что командиры, скорее всего, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье", – говорится в сообщении.

Как пишет британская разведка, большой прорыв ВСУ в Запорожской области разрушит "наземный мост" между территорией рф и оккупированным Крымом, а продвижение украинских войск в Луганской области еще больше подорвет главную цель россиян - так называемое "освобождение Донбасса". Военное руководство рф должно решить, куда из этих двух направлений перебросить больше силы для обороны.

Ранее сообщалось, что в Беларусь перебросили еще один эшелон с российскими военными в составе около 700-800 человек. Таким образом за последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 российских солдат.

Украинские защитники устраивают такой ад захватчикам, что те мечтают сбежать на войну в Сирию.