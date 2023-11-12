Россияне ожидают морозов, чтобы начать удары по энергетике Украины - Галущенко

Украинцы сравнительно благополучно пережили прошлую зиму, когда украинская энергосистема еще не была достаточно готова к массированным обстрелам. Поэтому среди населения уже нет панических настроений, а есть уверенность и вера в наших энергетиков и ВСУ.
Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, зимой Украине хватит энергоресурсов. К тому же у власти есть понимание действий в случае новых массированных обстрелов энергетики. Пока россияне ожидают морозов, чтобы начать удары по энергетике Украины.
Однако Галущенко добавил, что, учитывая опыт минувшей зимы, у власти есть разные пути решения проблемы.
Министр также предположил, что россияне будут наносить массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, когда температура воздуха будет длительно ниже нуля.
Галущенко добавил, что россияне не прекращали атаки по энергетической инфраструктуре даже летом.
В то же время, по словам Галущенко, сейчас нет именно массированных атак, которые были 10 октября прошлого года, когда россияне использовали около 100 ракет. При этом министр отметил, что есть информация о подготовке к таким атакам.
Ранее сообщалось, что за последние недели рф 60 раз атаковала энергетические объекты из разных видов оружия.
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