Россияне ожидают морозов, чтобы начать удары по энергетике Украины - Галущенко

12:56 12 ноября Киев, Украина

Украинцы сравнительно благополучно пережили прошлую зиму, когда украинская энергосистема еще не была достаточно готова к массированным обстрелам. Поэтому среди населения уже нет панических настроений, а есть уверенность и вера в наших энергетиков и ВСУ.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, зимой Украине хватит энергоресурсов. К тому же у власти есть понимание действий в случае новых массированных обстрелов энергетики. Пока россияне ожидают морозов, чтобы начать удары по энергетике Украины.

"Нам хватит энергоресурсов, в этом плане мы спокойно чувствуем себя. Вопрос в том, насколько будущие атаки могут повлиять на поставки", - заявил он.

Однако Галущенко добавил, что, учитывая опыт минувшей зимы, у власти есть разные пути решения проблемы.

Министр также предположил, что россияне будут наносить массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, когда температура воздуха будет длительно ниже нуля.

"Мне кажется, они ждут существенного падения температуры, чтобы она длительное время держалась на минусе, и тогда будут наносить удары. В таком случае, безусловно, низкая температура приносит вред. На самом деле, здесь нет какой-то отметки, любая минусовая температура уже повышает риски", - отметил министр.

Галущенко добавил, что россияне не прекращали атаки по энергетической инфраструктуре даже летом.

"Они атаки не останавливали на самом деле, они атаковали и летом. Мы не детализируем информацию, о каких объектах идет речь и какие последствия", – сказал он.

В то же время, по словам Галущенко, сейчас нет именно массированных атак, которые были 10 октября прошлого года, когда россияне использовали около 100 ракет. При этом министр отметил, что есть информация о подготовке к таким атакам.

Ранее сообщалось, что за последние недели рф 60 раз атаковала энергетические объекты из разных видов оружия.