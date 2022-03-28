Россияне отказались от участия во встрече органа ОБСЕ под надуманным предлогом

Делегация России отказалась от участия во встрече органа ОБСЕ по человеческому измерению под надуманным предлогом, заявив, что заседание не было с ними согласовано.
Об этом в фейсбуке написала председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик .
Об этом в фейсбуке написала председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик .
По словам правозащитницы, присутствовавшие в зале представители украинских общественных организаций встретили это заявление аплодисментами.
Она также сообщила, что перед встречей правозащитные организации провели брифинг для полсотни делегаций и международных организаций и рассказали о зверствах российской армии в Украине, похищении активистов, журналистов, представителей местного самоуправления, раскритиковали бегство СММ ОБСЕ из Украины в начале войны и призвали провести международный трибунал над преступлениями путинского режима в отстроенном театре Мариуполя
Она также сообщила, что перед встречей правозащитные организации провели брифинг для полсотни делегаций и международных организаций и рассказали о зверствах российской армии в Украине, похищении активистов, журналистов, представителей местного самоуправления, раскритиковали бегство СММ ОБСЕ из Украины в начале войны и призвали провести международный трибунал над преступлениями путинского режима в отстроенном театре Мариуполя
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