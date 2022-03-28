Россияне отказались от участия во встрече органа ОБСЕ под надуманным предлогом

17:47 28 марта Киев, Украина





Об этом в фейсбуке написала председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик . Делегация России отказалась от участия во встрече органа ОБСЕ по человеческому измерению под надуманным предлогом, заявив, что заседание не было с ними согласовано.Об этом в фейсбуке написала председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик .

“В Вене началось заседание Supplementary Human Dimension Meeting ОБСЕ. В начале российская делегация заявила, что это заседание не было с ними согласовано, не учтены коронавирусные ограничения (страшное!) и не допущено участие их представителей "гражданского общества", поэтому участвовать в заседании Россия не будет ", - написала Печончик.

По словам правозащитницы, присутствовавшие в зале представители украинских общественных организаций встретили это заявление аплодисментами.



Она также сообщила, что перед встречей правозащитные организации провели брифинг для полсотни делегаций и международных организаций и рассказали о зверствах российской армии в Украине, похищении активистов, журналистов, представителей местного самоуправления, раскритиковали бегство СММ ОБСЕ из Украины в начале войны и призвали провести международный трибунал над преступлениями путинского режима в отстроенном театре Мариуполя