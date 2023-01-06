Россияне оставили жителей 73 населенных пунктов Запорожской области без света

В результате вражеских ракетных обстрелов в Запорожской области повреждены линии электроснабжения и оборудования. Без света остаются граждане 73 населенных пунктов. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
В ОВА отметили, что специалисты Запорожских РЭС устранили повреждения в электросетях Степногорского участка, нанесенные накануне вражескими обстрелами, и заживили 5 950 домохозяйств.
По Ореховскому районному отделению возобновлено энергоснабжение 1 316 абонентов, обесточенных ранее в результате боевых действий.
А в Запорожье устранены два единичных отключения, которые были прошлым утром.
По Гуляйпольскому районному отделению из-за активных боевых действий и отсутствия доступа к местам повреждения электросетей аварийно-восстановительные работы вчера не проводились, новые отключения не зафиксированы.
По Ореховскому районному отделению возобновлено энергоснабжение 1 316 абонентов, обесточенных ранее в результате боевых действий.
А в Запорожье устранены два единичных отключения, которые были прошлым утром.
По Гуляйпольскому районному отделению из-за активных боевых действий и отсутствия доступа к местам повреждения электросетей аварийно-восстановительные работы вчера не проводились, новые отключения не зафиксированы.
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