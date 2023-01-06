Россияне оставили жителей 73 населенных пунктов Запорожской области без света

14:14 06 января Киев, Украина

В результате вражеских ракетных обстрелов в Запорожской области повреждены линии электроснабжения и оборудования. Без света остаются граждане 73 населенных пунктов. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"На сегодняшний день, 6 января, из-за повреждения линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения 23 894 потребителя в 73 населенных пунктах Запорожской области. За прошедшие сутки ОАО Запорожьеоблэнерго возобновило энергоснабжение 7 268 потребителей", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что специалисты Запорожских РЭС устранили повреждения в электросетях Степногорского участка, нанесенные накануне вражескими обстрелами, и заживили 5 950 домохозяйств.



По Ореховскому районному отделению возобновлено энергоснабжение 1 316 абонентов, обесточенных ранее в результате боевых действий.



А в Запорожье устранены два единичных отключения, которые были прошлым утром.



По Гуляйпольскому районному отделению из-за активных боевых действий и отсутствия доступа к местам повреждения электросетей аварийно-восстановительные работы вчера не проводились, новые отключения не зафиксированы.