Россияне не понимают значение слова "денацификация" - Подоляк
17:24 05 мая Киев, Украина
Советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что существуют причины, по которым в будущем в России искоренят нацизм.
Об этом Подоляк
сообщил в микроблоге Twitter.
"Кремль решил отказаться от термина "денацификация", потому что исследования показали, что россияне не понимают его значения, им трудно его произносить, пишут СМИ. Серьезно? Вы вторглись в другую страну, массово убивали мирных людей под надуманным предлогом, а потом... просто передумали?" - отметил Подоляк.
"Что ж, должен огорчить всех сторонников войны. Сейчас самое время учиться правильно писать, произносить и толковать указанный термин. Потому что денацификация – это то, что массово ждет Россию в недалеком будущем. Российский нацизм обязательно должны уничтожить", - подчеркнул он.
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