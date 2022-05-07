Россияне не понимают значение слова "денацификация" - Подоляк

"Кремль решил отказаться от термина "денацификация", потому что исследования показали, что россияне не понимают его значения, им трудно его произносить, пишут СМИ. Серьезно? Вы вторглись в другую страну, массово убивали мирных людей под надуманным предлогом, а потом... просто передумали?" - отметил Подоляк.