Россияне насильно вручили паспорта рф около 3000 работникам ЗАЭС

09:23 07 января Киев, Украина

Российские оккупанты продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных и занятых территорий. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 января.

Отмечается, что в городе Энергодар Запорожской области российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта.

Кроме того, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из обращения украинскую гривну. Также значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Донецке хотят поставить на воинский учет граждан 2006 года рождения, а в Луганской области проверяют мобильные телефоны местных жителей.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили 14 вражеских атак.