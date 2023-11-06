10:06 06 ноября Киев, Украина

Началось строительство железной дороги, которая предположительно будет соединять Ростов-на-Дону с Крымом и включит в себя часть территории Запорожской области.



Об этом сообщает российское информационное агентство РИА "Новости", ссылаясь на высказывания так называемого губернатора оккупированной Запорожской области, Евгения Балицкого.



Балицкий отметил, что вторым проектом, строительство которого уже началось со стороны Донецка, является железнодорожная линия, которая пройдет от Акимовки до Ростова, проходя через Бердянск и Мариуполь. Он подчеркнул, что этот проект уже находится в стадии активного развития.



Губернатор отметил, что построив железнодорожную ветку, даже одноколейную без электрической тяги, это поможет решить вопросы военных нужд. Кроме того, это позволит обеспечить безопасное движение железнодорожного транспорта, особенно учитывая повышенную опасность при использовании Крымского моста.



Этот проект также будет способствовать улучшению логистики и экономической связи региона с материковой россией, а также обеспечит вывоз различных товаров, включая зерно, железную руду, металлолом и уголь на континент.