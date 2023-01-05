Россияне на Херсонщине запретили использовать гривны

"С 1 числа этого месяца уже запрещено использование гривны в обращении, и они сейчас очень сильно следят за тем, чтобы не принимали гривну. Кроме того, настоящую охоту они устроили за людьми, которые совершали обмен валют. Понятно, что нелегально, но это позволяло обменивать на гривну рубли, которые получали люди. Те же люди предоставляли услуги, когда им можно было перечислить на карточку средства, они выдавали наличные", - сказал Соболевский.