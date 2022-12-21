Россияне на Арабатской Стрелке на Херсонщине обустроили психбольницу

На Арабатской Стрелке возле села Стрелковое в Херсонской области рашисты построили психиатрическую больницу и свозят туда похищенных жителей временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что среди похищенных в основном пациенты из аналогичных медицинских учреждений Новой Каховки и Олешек, а также населенных пунктов в Херсонской области.
Людей удерживают на базе отдыха Геолог, которую россияне захватили и переоборудовали под психушку.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что среди похищенных в основном пациенты из аналогичных медицинских учреждений Новой Каховки и Олешек, а также населенных пунктов в Херсонской области.
Людей удерживают на базе отдыха Геолог, которую россияне захватили и переоборудовали под психушку.
В организации также напомнили, что россияне продолжают активно депортировать, а фактически похищать детей из украинских интернатов для дальнейшего "усыновления".
Сообщается, что пропаганда использует похищение детей и других украинцев, в частности пациентов специализированных медицинских учреждений, как повод для создания эмоционального фона и фейков.
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