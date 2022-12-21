Россияне на Арабатской Стрелке на Херсонщине обустроили психбольницу

17:08 21 декабря Киев, Украина

На Арабатской Стрелке возле села Стрелковое в Херсонской области рашисты построили психиатрическую больницу и свозят туда похищенных жителей временно оккупированных территорий Украины.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Отмечается, что среди похищенных в основном пациенты из аналогичных медицинских учреждений Новой Каховки и Олешек, а также населенных пунктов в Херсонской области.



Людей удерживают на базе отдыха Геолог, которую россияне захватили и переоборудовали под психушку.

"Большинство персонала завезены из россии, но есть и местные, кто согласился ухаживать за пациентами. Обращаем внимание, что это похищение людей, которые не могут самостоятельно принимать решения. Фактически пациентов держат в заложниках", - говорится в сообщении ЦНС.

В организации также напомнили, что россияне продолжают активно депортировать, а фактически похищать детей из украинских интернатов для дальнейшего "усыновления".

"Согласно Римскому уставу Международного уголовного суда насильственная передача детей из одной этнической группы в другую является признаком геноцида. Детей намеренно вывозят в отдаленные районы российской федерации, в частности в Ленинградскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тюменскую области", - отметили в ЦНС.

Сообщается, что пропаганда использует похищение детей и других украинцев, в частности пациентов специализированных медицинских учреждений, как повод для создания эмоционального фона и фейков.