Россияне могут устроить подрывы на Запорожской АЭС - Генштаб

13:46 27 октября Киев, Украина





Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Генштаб ВСУ заявил о возможных планах оккупантов прибегнуть к подрывам на Запорожской атомной электростанции.Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения", - отметил Громов.

В Генштабе считают, что во время отступления противник может прибегнуть к проведению серии терактов, превращая временно оккупированные территории в выжженную землю и нанося критический ущерб инфраструктуре.

"Учитывая последние информационные вбросы со стороны рф о "грязной бомбе", не исключается также, что оккупанты могут организовать подрывы на ЗАЭС, с целью ее окончательного вывода из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины", - отметил представитель Генштаба.

Кроме того, Громов сообщил, что противник частично выводит и заводит новые подразделения на территорию станции, намерений врага уйти из АЭС не зафиксировано.