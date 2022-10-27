Россияне могут устроить подрывы на Запорожской АЭС - Генштаб

Генштаб ВСУ заявил о возможных планах оккупантов прибегнуть к подрывам на Запорожской атомной электростанции.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
В Генштабе считают, что во время отступления противник может прибегнуть к проведению серии терактов, превращая временно оккупированные территории в выжженную землю и нанося критический ущерб инфраструктуре.
Кроме того, Громов сообщил, что противник частично выводит и заводит новые подразделения на территорию станции, намерений врага уйти из АЭС не зафиксировано.
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