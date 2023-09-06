Россияне могут атаковать украинские школы ракетами и беспилотниками - ОПУ

11:10 02 сентября Киев, Украина

За время полномасштабной войны мир убедился в том, что для россии одной из целей стали украинские дети. За это время были депортированы на вражескую территорию десятки тысяч, убиты сотни детей, 3750 украинских школ были повреждены или полностью разрушены российскими ракетами и бомбами.

Не дать детям Украины возможность учиться в родных школах – еще одна цель россиян. Как заявил 1 сентября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, агрессор может атаковать украинские школы ракетами и беспилотниками.

"Мы готовы, что подобные провокации будут. Они могут поднять Миг-31, и они могут постоянно провоцировать у нас сирены", - сказал Подоляк.

По его словам, россияне активно предпринимают такие действия, чтобы оказывать психологическое давление.

"Мы это все предполагаем. Безусловно, понимаем, что подобные провокации будут. Безусловно, понимаем, что у нас будет с вами этот учебный год также комбинированным. Частично дети будут учиться в режиме онлайн. Частично будут учиться офлайн", - сказал Подоляк.

Он отметил, что важно, чтобы в каждой школе была хорошо отработана система бомбоубежищ.

Напомним, в Украине новый учебный год продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.

Также стало известно, что в украинских школах будут действовать три формата обучения.