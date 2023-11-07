Россияне минируют объекты критической инфраструктуры в захваченной части Херсонщины

10:04 07 ноября Киев, Украина

Российские захватчики проводят минирование объектов критической инфраструктуры в оккупированный части Херсонской области.

Эту информацию предоставило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Согласно данным разведки, вражеские силы закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и других объектов, относящихся к критической инфраструктуре.

По информации Главного управления разведки, такие действия оккупантов свидетельствуют о возможных планах разрушения инфраструктуры в случае их отступления.