Россияне минируют дамбы и затапливают поля в Запорожской области, предвидя наступление ВСУ

17:26 19 мая Киев, Украина

Российские оккупанты используют тактику минирования дамб и затопления полей в Запорожской области, опасаясь контрнаступления ВСУ.



Юрий Малашко, глава Запорожской областной администрации, передал эту информацию через мессенджер Telegram.



По его словам, российские военнослужащие повышают уровень воды в каналах, минируют дамбы и засеянные поля на всей линии фронта в Васильевском районе в предвидении предстоящей атаки Вооруженных Сил Украины и своего "возвращения домой".



Малашко также отметил увеличение числа обстрелов со стороны российских вооруженных сил, включая авиацию, РСЗО и артиллерию, в результате чего пострадали города-герои Орехов, Малая Токмачка, Гуляйполе и другие населенные пункты.



По мнению Малашко, атаки на мирное население выполняются с целью замедлить контрнаступление.



Глава Запорожской областной администрации также напомнил о том, что российские оккупанты уже несколько недель вывозят документы из Запорожской атомной электростанции, а из домов мирных жителей - их личные вещи.