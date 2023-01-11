Россиян, которые находились на Луганщине, не выпускают на границе домой

10:24 11 января Киев, Украина

Военнослужащие россии жалуются на то, что их задерживают на границе и не пускают на родину из-за окончания служебного срока.



Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram

"Военных рф, у которых закончился срок службы, не пропускают на границе домой".



Сообщается, что в частности на это жаловались мужчины из Башкирии. Российские солдаты отметили, что их задержали на границе и не пускают в россию.



Также сообщается, что оккупанты усиливают давление на предпринимателей за пользование гривной, а последние гражданские больницы области переобустраивают под госпитали, чтобы лечить большое количество своих раненых.



В частности, недавно россияне захватили больницу в Вознесеновке (бывший Краснопартизанск).



Также, по данным Центра национального сопротивления, оккупанты с целью дискредитации ВСУ могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население.



За прошедшие сутки россияне на Купянском направлении обстреливали районы Новоселовского и Стельмаховки, а на Лиманском направлении – Макеевку, Невское и Червонопоповку.



В то же время, в ОВА сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районе Стельмаховки.



Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.



Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.