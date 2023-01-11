Россиян, которые находились на Луганщине, не выпускают на границе домой

Военнослужащие россии жалуются на то, что их задерживают на границе и не пускают на родину из-за окончания служебного срока.
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram
Сообщается, что в частности на это жаловались мужчины из Башкирии. Российские солдаты отметили, что их задержали на границе и не пускают в россию.
Также сообщается, что оккупанты усиливают давление на предпринимателей за пользование гривной, а последние гражданские больницы области переобустраивают под госпитали, чтобы лечить большое количество своих раненых.
В частности, недавно россияне захватили больницу в Вознесеновке (бывший Краснопартизанск).
Также, по данным Центра национального сопротивления, оккупанты с целью дискредитации ВСУ могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население.
За прошедшие сутки россияне на Купянском направлении обстреливали районы Новоселовского и Стельмаховки, а на Лиманском направлении – Макеевку, Невское и Червонопоповку.
В то же время, в ОВА сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районе Стельмаховки.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
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