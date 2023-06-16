Россияне используют паузы в ночных атаках для исследования украинской ПВО

11:57 23 мая Киев, Украина

Пресс-секретарь ОК "Юг" сообщила о наблюдаемых паузах в ночных атаках со стороны российских оккупантов, предположительно с целью усыпить бдительность украинских защитников.



Обычно во время ракетных атак враг активизирует свои ракетоносители, готовя их к запускам.



Однако в этот раз маневры были замечены, но не привлекали особого внимания.



Вероятно, российские силы намеренно осуществляют такие паузы в ночных атаках, чтобы искать слабые места в украинской системе противовоздушной обороны.



В настоящее время уровень ракетной угрозы остается высоким, но пока не достигает критической отметки.