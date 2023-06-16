Россияне ищут сопротивление на захваченной территории Запорожской области

Российские военные в поисках сопротивления на захваченной территории Запорожской области. Об этом заявил мэр Мелитополя, Иван Федоров, в интервью телеканалу FREEДОМ, 7 июня.
Он отметил, что безопасность местных жителей временно оккупированной части области остается под вопросом. Федоров подчеркнул, что хотя российские военные контролируют территорию, они не пользуются поддержкой местного населения.
Он отметил, что безопасность местных жителей временно оккупированной части области остается под вопросом. Федоров подчеркнул, что хотя российские военные контролируют территорию, они не пользуются поддержкой местного населения.
По его словам, в городе действуют молодые люди, прибывшие из России и оккупированного Крыма, которые провоцируют местных жителей и ищут патриотов Украины, задавая провокационные вопросы. Оккупанты также вербуют таксистов для достижения своих целей.
Мэр также сообщил, что некоторых людей выпускают через неделю-две по непонятным алгоритмам, в то время как других судят за "подрыв российской государственности" и аналогичные обвинения.
Согласно его информации, также наблюдается тенденция, при которой российские оккупанты не выпускают коллаборационистов, которые сотрудничали с ними на оккупированной территории.
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