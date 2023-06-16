Россияне ищут сопротивление на захваченной территории Запорожской области

12:05 07 июня Киев, Украина

Российские военные в поисках сопротивления на захваченной территории Запорожской области. Об этом заявил мэр Мелитополя, Иван Федоров, в интервью телеканалу FREEДОМ, 7 июня.



Он отметил, что безопасность местных жителей временно оккупированной части области остается под вопросом. Федоров подчеркнул, что хотя российские военные контролируют территорию, они не пользуются поддержкой местного населения.

"На данный момент их основной задачей является подавление сопротивления. Они используют несколько методов. Во-первых, количество похищенных и захваченных в плен людей значительно увеличилось. Если раньше мы говорили о 1000 человек за год, то в последние три недели мы видим рост этой проблемы, и ежедневно захватывают до 10 человек. Среди них как журналисты, пенсионеры, так и студенты", - сообщил мэр Мелитополя.



По его словам, в городе действуют молодые люди, прибывшие из России и оккупированного Крыма, которые провоцируют местных жителей и ищут патриотов Украины, задавая провокационные вопросы. Оккупанты также вербуют таксистов для достижения своих целей.

"Их задача - либо подавить сопротивление, либо найти оставшиеся очаги сопротивления на временно оккупированной части Запорожской области, особенно в Мелитополе", - сказал Федоров.



Мэр также сообщил, что некоторых людей выпускают через неделю-две по непонятным алгоритмам, в то время как других судят за "подрыв российской государственности" и аналогичные обвинения.

"Они осуждают их на срок до 10 лет лишения свободы. Например, девушка, сорвавшая российский флаг полтора месяца назад в Мелитополе, была приговорена к году заключения. Такая ситуация у нас сложилась", - отметил мэр.



Согласно его информации, также наблюдается тенденция, при которой российские оккупанты не выпускают коллаборационистов, которые сотрудничали с ними на оккупированной территории.