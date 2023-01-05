Россияне хотят воевать в Сирии, а не в Украине - СБУ

18:17 05 января Киев, Украина

Специалисты СБУ перехватили телефонный разговор российского десантника и его жены, в ходе которого установлено что, военные рф мечтают сбежать на войну в Сирию.

"Имея опыт участия в сирийской войне, он рассчитывал на легкие победы и в Украине. Но попав под "раздачу" ВСУ в Запорожском направлении, понял свою ошибку. И уже завидует своим коллегам, которых планируют отправить в Сирию: "Иванычу за*бись - в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию". Вместо этого ему вместе с остатками восточного военного округа придется противостоять ВСУ, которые методически уничтожают элитные десантно-штурмовые войска россии", - говорится в сообщении СБУ.

Сам десантник признает, что их разведка не работает, а у украинских защитников лучше и экипировка, и вооружение.

"Нас просто бросают против артиллерии, пехоту… Нам сказали: в деревню зашли там что-то 20 человек. Заехать надо, выбросят их. Мы поехали, а там 4 танка и пехотных хёва гора... мы даже до деревни не смогли доехать, нас раз*бали по дороге. Другого батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось", - признается захватчик.

В СБУ напоминают, что следует сделать российским военным, чтобы спасти себе жизнь.