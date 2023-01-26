Россияне хотят провести массовую мобилизацию в Крыму

10:33 26 января Киев, Украина





Из данных сводки Генерального штаба ВСУ в Facebook. В конце следующего месяца оккупационные российские власти планируют следующую массовую волну мобилизации в захваченном Крыму Из данных сводки Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"На временно оккупированной территории Автономной республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. До 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать в военные комиссариаты списки лиц на "бронь",- говорится в сообщении.

Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля".



В Генштабе также сообщили, что с 1 февраля будут прекращены все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях Крыма, а запланированные на это средства будут перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.