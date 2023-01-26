Россияне хотят провести массовую мобилизацию в Крыму

В конце следующего месяца оккупационные российские власти планируют следующую массовую волну мобилизации в захваченном Крыму.
Из данных сводки Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Из данных сводки Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля".
В Генштабе также сообщили, что с 1 февраля будут прекращены все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях Крыма, а запланированные на это средства будут перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.
В Генштабе также сообщили, что с 1 февраля будут прекращены все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях Крыма, а запланированные на это средства будут перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.
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