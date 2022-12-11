Россияне хотят построить город вблизи Геническа
19:00 09 декабря Киев, Украина
Коллаборант Херсона Владимир Сальдо
заявил, что российский диктатор владимир путин решил построить город на Арабатской Стрелке.
Исходя из заявления коллаборанта Сальдо.
"Владимиром путиным было принято решение о строительстве на Арабатской Стрелке нового "правительственного квартала" и небольшого города. Это будет еще один новый абсолютно город. Сейчас уже идут проектные работы. Маховик быстро крутится. Для молодежи, я думаю, это очень важно. И место для работы будет, и место для отдыха будет. Все будет рядом и близко",- говорится в заявлении.
Ранее, 9 декабря Сальдо заявил, что россияне восстановили автомобильный мост на Арабатскую Стрелку вблизи Геническа
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