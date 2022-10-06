Россияне хотели завербовать пленных "азовцев" - начштаба полка "Азов"

15:51 06 октября Киев, Украина

После того как украинские бойцы вышли из "Азовстали", россияне хотели завербовать полк "Азов". Об этом сообщил во время пресс-конференции начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.

“Мы когда вышли, они хотели так сказать завербовать “Азов” как подразделение. Тем, что, ребята, вы хорошо сражаетесь и давайте вместе уничтожать "Запад и США", - рассказал Кротевич.

Но у "азовцев" было единодушное мнение, что враги именно россияне, что полк "Азов" - это украинские военные и их Родина - Украина, пояснил Кротевич. Так что после такого ответа предложения о сотрудничестве прекратились.



По словам Кротевича, первые четыре дня он находился в Еленовке.

“На 5-й день нас поставили перед фактом, что мы едем. Куда, конечно, не сказали. Сейчас я понимаю, что это была москва", – рассказал военный.

Он также рассказал об анонсированном оккупантами “судилище” в Мариуполе.

“На некоторых людей идет физическое и психологическое давление в отношении трибунала, например на нас было психологическое давление, но только после возвращения я узнал, что меня заочно судили в россии, у меня даже был адвокат. Сейчас мы опрашиваем всех ребят”, - сказал Кротевич.

Также Кротевич рассказал, что весь вышедший из плена офицерский состав активно сотрудничает с координационным штабом по освобождению пленных.

"По нашим спискам погибших в Еленовке 41 человек, но мы не всех опросили. Списки собираются", - отметил он.

"Тавр" отметил, что второго виктора медведчука у Украины нет, впрочем, у "Азова" есть идея относительно того, какой обменный фонд должен быть для возвращения пленных защитников.

"Это мое личное мнение, это был политический обмен медведчука. Второго медведчука у нас пока нет, но есть интересная идея по поводу того, чтобы набрать обменный фонд для получения наших пленных и я надеюсь, что представители власти нас выслушают", — добавил он.

Во время выхода из "Азовстали" командир полка Денис Прокопенко имел связь с президентом Владимиром Зеленским и генералом Валерием Залужным, а также связь с руководителем ГУР Кириллом Будановым.

"Нам было очень тяжело принять это решение, но на тот момент 600 были ранены и 300 из них гнили, они гибли медленно", - отметил Кротевич.

Он добавил, что при выходе из "Азовстали" представители Красного Креста давали слово, что граждане попадут на территорию подконтрольную Украине, впрочем, этого не произошло.