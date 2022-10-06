Россияне хотели завербовать пленных "азовцев" - начштаба полка "Азов"

После того как украинские бойцы вышли из "Азовстали", россияне хотели завербовать полк "Азов". Об этом сообщил во время пресс-конференции начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.
Но у "азовцев" было единодушное мнение, что враги именно россияне, что полк "Азов" - это украинские военные и их Родина - Украина, пояснил Кротевич. Так что после такого ответа предложения о сотрудничестве прекратились.
По словам Кротевича, первые четыре дня он находился в Еленовке.
По словам Кротевича, первые четыре дня он находился в Еленовке.
Он также рассказал об анонсированном оккупантами “судилище” в Мариуполе.
Также Кротевич рассказал, что весь вышедший из плена офицерский состав активно сотрудничает с координационным штабом по освобождению пленных.
"Тавр" отметил, что второго виктора медведчука у Украины нет, впрочем, у "Азова" есть идея относительно того, какой обменный фонд должен быть для возвращения пленных защитников.
Во время выхода из "Азовстали" командир полка Денис Прокопенко имел связь с президентом Владимиром Зеленским и генералом Валерием Залужным, а также связь с руководителем ГУР Кириллом Будановым.
Он добавил, что при выходе из "Азовстали" представители Красного Креста давали слово, что граждане попадут на территорию подконтрольную Украине, впрочем, этого не произошло.
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