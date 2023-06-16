Россияне формируют спецгруппы из жителей оккупированных территорий Украины

16:16 18 мая Киев, Украина

Российские граждане стремятся организовать специальные группировки из местных жителей рф и временно оккупированных территорий Украины.



В непосредственной близости от населенных пунктов Рогово и Можниковка в Луганской области было создано несколько специальных лагерей, в которые прибывают под охраной из рф отряды вербованных заключенных и арестованных жителей с оккупированных украинских территорий.



Об этом информацию распространила заместитель министра обороны Анна Маляр в канале Telegram.



Она сообщила: "К концу мая ожидается увеличение численности лагерей с прибытием еще двух партий заключенных из россии, главным образом осужденных за особо жестокие убийства".



По словам Маляр, на данный момент в этих лагерях находятся более 800 человек. С ними проводятся интенсивные тренировки, которые планируется завершить в течение месяца.

"После прохождения курса боевой подготовки заключенными будет предложено заключение контрактов, в которых предусмотрено их обязательное участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины", - добавила заместитель министра обороны.

Кроме того, Маляр рассказала, что российские захватчики в отдельных населенных пунктах на временно оккупированной территории Украины проводят специальные операции и задерживают местных жителей.