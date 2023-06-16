Россияне формируют спецгруппы из жителей оккупированных территорий Украины

Российские граждане стремятся организовать специальные группировки из местных жителей рф и временно оккупированных территорий Украины.
В непосредственной близости от населенных пунктов Рогово и Можниковка в Луганской области было создано несколько специальных лагерей, в которые прибывают под охраной из рф отряды вербованных заключенных и арестованных жителей с оккупированных украинских территорий.
Об этом информацию распространила заместитель министра обороны Анна Маляр в канале Telegram.
Она сообщила: "К концу мая ожидается увеличение численности лагерей с прибытием еще двух партий заключенных из россии, главным образом осужденных за особо жестокие убийства".
По словам Маляр, на данный момент в этих лагерях находятся более 800 человек. С ними проводятся интенсивные тренировки, которые планируется завершить в течение месяца.
В непосредственной близости от населенных пунктов Рогово и Можниковка в Луганской области было создано несколько специальных лагерей, в которые прибывают под охраной из рф отряды вербованных заключенных и арестованных жителей с оккупированных украинских территорий.
Об этом информацию распространила заместитель министра обороны Анна Маляр в канале Telegram.
Она сообщила: "К концу мая ожидается увеличение численности лагерей с прибытием еще двух партий заключенных из россии, главным образом осужденных за особо жестокие убийства".
По словам Маляр, на данный момент в этих лагерях находятся более 800 человек. С ними проводятся интенсивные тренировки, которые планируется завершить в течение месяца.
Кроме того, Маляр рассказала, что российские захватчики в отдельных населенных пунктах на временно оккупированной территории Украины проводят специальные операции и задерживают местных жителей.
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