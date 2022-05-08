Россиянам грозит срок за призывы вернуть Крым Украине

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому за призывы против территориальной целостности РФ, в первый раз грозит админштраф, а за повторное нарушение в течение года, тюремный срок.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Изменения вносятся в УК и статьи 30 и 31 УПК России. Теперь экстремизмом считается не только нарушение территориальной целостности России, но и призывы к этому. За публичные призывы, высказанные впервые, грозит административный штраф; за повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность. Штраф составит от 200 тыс. рублей (2715 долларов) до 400 тыс. руб. (5400 долларов).
За публичные призывы против территориальной целостности, высказанные впервые, грозит административный штраф в размере от 200 тыс. рублей (2715 долларов) до 400 тыс. руб. ($5400) и сохранится возможность лишения свободы на срок до четырех лет. За повторное нарушение в течение года предусмотрено лишение свободы на срок от шести до десяти лет.
Стоит отметить, что после того, как в Конституцию РФ были внесены поправки, там в том числе появился пункт о том, что «действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».
В самой России тогда объяснили, что это нужно для того, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.
Изменения вносятся в УК и статьи 30 и 31 УПК России. Теперь экстремизмом считается не только нарушение территориальной целостности России, но и призывы к этому. За публичные призывы, высказанные впервые, грозит административный штраф; за повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность. Штраф составит от 200 тыс. рублей (2715 долларов) до 400 тыс. руб. (5400 долларов).
За публичные призывы против территориальной целостности, высказанные впервые, грозит административный штраф в размере от 200 тыс. рублей (2715 долларов) до 400 тыс. руб. ($5400) и сохранится возможность лишения свободы на срок до четырех лет. За повторное нарушение в течение года предусмотрено лишение свободы на срок от шести до десяти лет.
Стоит отметить, что после того, как в Конституцию РФ были внесены поправки, там в том числе появился пункт о том, что «действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».
В самой России тогда объяснили, что это нужно для того, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии