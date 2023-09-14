Россиян массово "трудоустраивают" на оккупированных территориях Украины

"Уровень зарплат в новых регионах увеличивается с необычайной скоростью, так как они получили значительное финансирование", - подчеркнул Игорь Поляков, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в беседе с "Ведомостями".