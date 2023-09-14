Россиян массово "трудоустраивают" на оккупированных территориях Украины

В россии наблюдается рост бизнеса по трудоустройству граждан на оккупированных территориях, где средства вкладываются через рекрутинговые агентства, действующие от имени неизвестных заказчиков.
Этот вывод следует из расследования российских СМИ, которые изучали вопрос о росте трудовой миграции, особенно в Центральном федеральном округе, Сибири и на юге россии.
Официально данная проблема на государственном уровне пока не признана. Например, в Росстате сообщили, что не имеют статистики о занятости на оккупированных территориях. Несмотря на это, СМИ указывают, что оккупированные регионы обязаны предоставлять статистические данные, включая информацию о численности рабочей силы и заработной плате.
Однако, Банк россии в своем докладе "Региональная экономика" выявил увеличение трудовой миграции на оккупированные территории, основываясь на опросе предприятий. Количество опрошенных компаний не уточняется в докладе, но это привлекло внимание российского издания.
Исследование проведенное изданием также охватило рекрутинговый сайт HeadHunter, где было обнаружено сотни вакансий, предлагающих работу в городах, которые расположены пригранично с Украиной, таких как Ростов-на-Дону и Таганрог. Однако, при ближайшем рассмотрении текста вакансий, становится ясно, что "работа будет вестись преимущественно на объектах Мариуполя, Бердянска" и в других оккупированных городах.
Интересно, что "работодатели" готовы вкладывать значительные суммы в этот бизнес, предлагая зарплаты, существенно превышающие средние уровни оплаты труда в российских регионах. Например, при средних заработках по россии в июне в размере 76 604 рубля, в оккупированных регионах предлагают зарплаты в размере 180 000 рублей в месяц.
Тем не менее, уровень инвестиций в оккупированные территории, по-видимому, не соответствует потребностям местной экономики. Это можно сделать вывод, основываясь на заявлениях о дефиците рабочей силы в данных регионах.
Подобные действия также указывают на эксплуатацию ресурсов с оккупированных территорий, так как россияне привозят водителей, грузчиков, рабочих для сельского хозяйства и строительства, а также горняков для работы в горной промышленности.
Этот вывод следует из расследования российских СМИ, которые изучали вопрос о росте трудовой миграции, особенно в Центральном федеральном округе, Сибири и на юге россии.
Официально данная проблема на государственном уровне пока не признана. Например, в Росстате сообщили, что не имеют статистики о занятости на оккупированных территориях. Несмотря на это, СМИ указывают, что оккупированные регионы обязаны предоставлять статистические данные, включая информацию о численности рабочей силы и заработной плате.
Однако, Банк россии в своем докладе "Региональная экономика" выявил увеличение трудовой миграции на оккупированные территории, основываясь на опросе предприятий. Количество опрошенных компаний не уточняется в докладе, но это привлекло внимание российского издания.
Исследование проведенное изданием также охватило рекрутинговый сайт HeadHunter, где было обнаружено сотни вакансий, предлагающих работу в городах, которые расположены пригранично с Украиной, таких как Ростов-на-Дону и Таганрог. Однако, при ближайшем рассмотрении текста вакансий, становится ясно, что "работа будет вестись преимущественно на объектах Мариуполя, Бердянска" и в других оккупированных городах.
Интересно, что "работодатели" готовы вкладывать значительные суммы в этот бизнес, предлагая зарплаты, существенно превышающие средние уровни оплаты труда в российских регионах. Например, при средних заработках по россии в июне в размере 76 604 рубля, в оккупированных регионах предлагают зарплаты в размере 180 000 рублей в месяц.
Тем не менее, уровень инвестиций в оккупированные территории, по-видимому, не соответствует потребностям местной экономики. Это можно сделать вывод, основываясь на заявлениях о дефиците рабочей силы в данных регионах.
Подобные действия также указывают на эксплуатацию ресурсов с оккупированных территорий, так как россияне привозят водителей, грузчиков, рабочих для сельского хозяйства и строительства, а также горняков для работы в горной промышленности.
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