Россия жаждет крови: пленных героев Азовстали могут казнить

10:40 28 мая Киев, Украина

Навсегда Мариуполь и завод Азовсталь останутся огромной раной в душе украинцев. Когда с Азовстали начали выходить бойцы, ставшие символом героизма и несокрушимости, Украина и россия использовали разные формулировки. Украинские власти говорили об эвакуации и обмене, оккупанты - о сдаче в плен. Сейчас в руководстве россии обсуждается их казнь.

Говоря об эвакуации части мирных жителей Мариуполя, а также выходе гражданских и военных с территории завода Азовсталь, президент Украины Владимир Зеленский назвал это единственным положительным моментом переговоров с россией. Выступая в Давосе, украинский президент также говорил о готовности к обмену пленными и призвал международных союзников надавить на кремль в этом вопросе.

При этом 25 мая замминистра иностранных дел россии Андрей Руденко заявил, что обсуждение обмена пленными между москвой и Киевом будет возможно только после суда над украинскими военнослужащими. Очевидно, он так прокомментировал слова генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, не исключившей обмен Вадима Шишимарина - первого российского военнослужащего, осужденного в Украине за военные преступления.

В Госдуме же рф подняли вопрос о том, чтобы запретить проводить обмен с участием сдавшихся военных с Азовстали. Депутат Анатолий Вассерман предложил "принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников".

Его поддержал спикер палаты Вячеслав Володин, заявив, что "нацистские преступники не должны подлежать обмену" и что речь идет о "военных преступниках", которые должны предстать перед судом. А скандальный депутат Леонид Слуцкий, который входит в переговорную делегацию россии, предложил и вовсе "сделать исключение из моратория на применение смертной казни в россии". В похожем ключе высказался и российский сенатор Андрей Клишас, который призвал судить "неонацистов из Азова" в "ЛДНР", где мораторий на смертную казнь не действует.

Кроме того, Генпрокуратура рф попросила российский Верховный суд признать Азов террористической организацией и запретить ее деятельность в россии. 25 мая стало известно, что суд отложил рассмотрение этого иска на конец июня.

По данным Минобороны рф, в плену находятся почти 2,5 тысячи украинских военных. Украинская сторона цифры не называет, но, предположительно, российские данные завышены в полтора-два раза.

Защитники Азовстали держали оборону более двух месяцев, оттягивая на себя значительные силы оккупантов, насчитывающие, по некоторым оценкам, 10-12 батальонно-тактических групп, артиллерию, а позже и авиацию, корабли и прочие вспомогательные части.

Их вывезли в тюрьмы, колонии и СИЗО на территории "ЛДНР", а также российских Таганрога и Ростова-на-Дону, пишут в российской прессе.

Член украинской делегации в бывшей Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш говорит, что россия была заинтересована уничтожить защитников на Азовстали, но не смогла этого сделать в ходе боев и не сможет сейчас, среди прочего и в силу международного давления.

"Я считаю, что то, что она выпускает наших людей живыми, пусть и в плен, - это признак слабости россии", - сказал он.

По мнению Гармаша, российская сторона постарается как можно дольше не производить обмен бойцов с Азовстали, чтобы использовать их для пропагандистских целей и для давления на Украину в переговорах, что также говорит о слабости россии.

"Я думаю, что часть [пленников с Азовстали] будет в россии, часть - в "ДНР" и в "ЛНР", возможно, где они проведут три каких-нибудь международных судебных процесса. То есть это будет большой пропагандистский спектакль", - сказал эксперт. "Какие-то процессы будут происходить на территории россии для того, чтобы показать, что россия денацифицировала Украину", - добавил он.

Российский политический аналитик Станислав Белковский обращает внимание, что общественное мнение в россии активно нагнетается в направлении казни бойцов с Азовстали "в качестве демонстративной победы над современным нацизмом, с точки зрения кремля".

По его мнению, есть вероятность, что это "кремлевская игра". "С тем, чтобы путину в решающий момент проявить милосердие и предстать добрее, чем весь его народ, единственным европейцем в россии, с которым тем самым Запад может все еще иметь дело, и, так сказать, помиловать бойцов, отдать их на обмен", - сказал Белковский.

Бойцы с Азовстали будут использованы путинским режимом для пропагандистской картинки, поскольку никаких других практических побед в Украине у оккупантов нет, считает Белоквский.