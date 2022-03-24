Россия заявляет, что применит ядерное оружие, «если ее спровоцируют»

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский, в интервью для Sky News в очередной раз озвучил шаблоны российской пропаганды. Ключевой темой обсуждения была война в Украине и возможность использования ядерного оружия.
Полянский заявил, что Россия сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если страну "спровоцирует" НАТО.
Между тем все обвинения российского правительства в военных преступлениях против Украины Полянский отвергает. По его мнению, все видео и фотоматериалы, сделанные в разбитых армией РФ украинских городах, являются фейком.
После того, как журналист показал дипломату фотографии сделанные журналистами Associated Press в Мариуполе, он отказался признать ответственность России. Зато заявил, что Украина сама атакует собственные города.
Подобные высказывания и "дикие" заявления о фейковых новостях российских дипломатов все больше изолируют их и Россию от цивилизованного мира.
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