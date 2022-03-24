Россия заявляет, что применит ядерное оружие, «если ее спровоцируют»

09:01 24 марта Киев, Украина

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский, в интервью для Sky News в очередной раз озвучил шаблоны российской пропаганды. Ключевой темой обсуждения была война в Украине и возможность использования ядерного оружия.

Полянский заявил, что Россия сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если страну "спровоцирует" НАТО

«Угрожать России и пытаться вмешиваться не стоит. Когда вы имеете дело с ядерным государством, конечно, вы должны просчитать все возможные последствия вашего поведения», — сказал Полянский.

Между тем все обвинения российского правительства в военных преступлениях против Украины Полянский отвергает. По его мнению, все видео и фотоматериалы, сделанные в разбитых армией РФ украинских городах, являются фейком.

После того, как журналист показал дипломату фотографии сделанные журналистами Associated Press в Мариуполе, он отказался признать ответственность России. Зато заявил, что Украина сама атакует собственные города.

"Они не были мишенью", – сказал Дмитрий Полянский. "Мы с самого начала говорили, что наши военные не представляют угрозы для мирного населения Украины".

Подобные высказывания и "дикие" заявления о фейковых новостях российских дипломатов все больше изолируют их и Россию от цивилизованного мира.