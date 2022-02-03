Россия заявляет, что не отступит перед угрозами санкций США

Посольство России в Вашингтоне заявило во вторник, что Москва не отступит перед угрозой санкций США в отношении Украины, накануне телефонного разговора между высокопоставленными американскими и российскими дипломатами.
« Мы не собираемся отступать и стоять по стойке смирно, прислушиваясь к угрозам санкций США», — говорится в сообщении посольства в Facebook, добавив, что именно «Вашингтон, а не Москва порождает напряженность ».
Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут новые телефонные переговоры по Украине сегодня, 1 февраля .
В преддверии переговоров Блинкена и Лаврова Москва направила в Вашингтон письмо с изложением своей позиции по Украине.
« Мы не собираемся отступать и стоять по стойке смирно, прислушиваясь к угрозам санкций США», — говорится в сообщении посольства в Facebook, добавив, что именно «Вашингтон, а не Москва порождает напряженность ».
Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут новые телефонные переговоры по Украине сегодня, 1 февраля .
В преддверии переговоров Блинкена и Лаврова Москва направила в Вашингтон письмо с изложением своей позиции по Украине.
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