09:48 26 августа Киев, Украина

Трудно оценить воинское умение бурятского войска, но очевидно, что без помощи бурятов российская армия не в силах сдержать напор контрнаступления ВСУ. А может, бурятов не так жалко при "отрицательном наступлении"? Как сообщил 26 августа Генеральный штаб, на временно оккупированную часть Запорожской области прибыли 1500 военных из Бурятии.

"Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права и размещать в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя гражданское население как живой щит", - подчеркнуло военное командование.

Отмечается, что 23 августа в населенный пункт Осипенко прибыли около 1500 военнослужащих российских оккупационных войск бурятской национальности. Их незаконно расквартировали в гражданских домах с местными жителями и на территории больницы.

Ранее сообщалось, что оккупанты активизировали работу по вербовке населения на временно захваченных территориях Украины в войска рф.