Трудно оценить воинское умение бурятского войска, но очевидно, что без помощи бурятов российская армия не в силах сдержать напор контрнаступления ВСУ. А может, бурятов не так жалко при "отрицательном наступлении"? Как сообщил 26 августа Генеральный штаб, на временно оккупированную часть Запорожской области прибыли 1500 военных из Бурятии.
Отмечается, что 23 августа в населенный пункт Осипенко прибыли около 1500 военнослужащих российских оккупационных войск бурятской национальности. Их незаконно расквартировали в гражданских домах с местными жителями и на территории больницы.
Ранее сообщалось, что оккупанты активизировали работу по вербовке населения на временно захваченных территориях Украины в войска рф.
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