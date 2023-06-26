Россия завершила подготовку теракта на ЗАЭС - Буданов

06:43 26 июня Киев, Украина

Российские войска завершили подготовку к подрыву Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), разместив технику со взрывчаткой в 4 из 6 энергоблоков станции.

Об этом в интервью британскому изданию The New Statement заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов.

В частности, разведчик рассказал, что россия заминировала пруд-охладитель станции, отметив, что ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. Кроме того, к аварии на ЗАЭС может привести повышение оккупантами напряжения на линиях электроснабжения до станции, считает руководитель военной разведки.
"(План теракта на ЗАЭС — ред. ) полностью разработан и утвержден. Для ускорения катастрофы они могут использовать технические средства", ― заявил Буданов.
По его данным, также оккупанты разместили технику, начиненную взрывчаткой, вблизи 4 из 6 энергоблоков станции.
"Ситуация никогда не была такой тяжелой, как сейчас", - подчеркнул Кирилл Буданов.
Он считает, что российское руководство может решиться на подрыв ЗАЭС, если войска рф будут вытеснены с левого берега Днепра. Также враг рассматривает вариант атаки на станцию в качестве "превентивной меры" для остановки контрнаступления Украины.