Россия заставляет Запад гадать о своих намерениях в отношении Украины

Россия заявляет, что выводит часть своих сил из районов, близких к границе с Украиной, после завершения военных учений, высмеивая западные спецслужбы за то, что они назвали 16 февраля датой начала российского вторжения в Украину.
А президент Украины Владимир Зеленский и его помощники говорят, что дипломатия побеждает.
А президент Украины Владимир Зеленский и его помощники говорят, что дипломатия побеждает.
Хотя Кулеба предупредил: «У нас в Украине есть правило: мы не верим тому, что слышим, мы верим тому, что видим. Если за этими заявлениями последует реальный уход, мы поверим в начало реальной деэскалации».
Итак, война предотвращена? Или это финт?
Россия отрицает, что планировала новое нападение на Украину, и обвинила западных лидеров в разжигании «истерии». Подконтрольные Кремлю СМИ сообщали внутренней российской аудитории, что НАТО разжигает панику.
Итак, война предотвращена? Или это финт?
Россия отрицает, что планировала новое нападение на Украину, и обвинила западных лидеров в разжигании «истерии». Подконтрольные Кремлю СМИ сообщали внутренней российской аудитории, что НАТО разжигает панику.
Но есть и другие возможные интерпретации объявления о частичном выводе войск, говорят западные лидеры и официальные лица. Приветствуя разговоры о деэскалации, они опасаются, что это всего лишь продолжение кремлевской стратегии ведения гибридной войны, часть усилий, которой направленны на то, чтобы вводить противников в заблуждении, заставляя делать изматывающие догадки о намерениях России.
Осторожный оптимизм
Несмотря на то, что министерство обороны России опубликовало видео танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок, загружаемых в поезда, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков вывода войск пока не видно, хотя и выразил умеренный оптимизм.
Британец Борис Джонсон тоже осторожно отреагировал на заявление России.
По его словам, есть признаки «дипломатического открытия» для разрешения украинского кризиса, но есть и «смешанные сигналы». Джонсон добавил, что «разведданные, которые мы наблюдаем сегодня, все еще не обнадеживают», сославшись на строительство российских полевых госпиталей недалеко от границы с Украиной в Беларуси.
Это может быть истолковано только как «подготовка к вторжению», заявил британский лидер телерадиовещателям после встречи с высшими должностными лицами министерства обороны и разведки. «Я думаю, что все должны увидеть программу деэскалации».
Несмотря на то, что министерство обороны России опубликовало видео танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок, загружаемых в поезда, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков вывода войск пока не видно, хотя и выразил умеренный оптимизм.
Британец Борис Джонсон тоже осторожно отреагировал на заявление России.
По его словам, есть признаки «дипломатического открытия» для разрешения украинского кризиса, но есть и «смешанные сигналы». Джонсон добавил, что «разведданные, которые мы наблюдаем сегодня, все еще не обнадеживают», сославшись на строительство российских полевых госпиталей недалеко от границы с Украиной в Беларуси.
Это может быть истолковано только как «подготовка к вторжению», заявил британский лидер телерадиовещателям после встречи с высшими должностными лицами министерства обороны и разведки. «Я думаю, что все должны увидеть программу деэскалации».
Независимые военные наблюдатели также воздерживаются от оценки предполагаемого вывода российских войск. Группа разведки конфликтов (CIT), группа независимых российских исследователей, заявляет, что наблюдала только за передвижениями военных в сторону Украины, а не в сторону от нее.
Кроме того, украинские власти сообщили во вторник об атаке как на ПриватБанк (крупнейший банк в Украине), так и на государственный банк «Ощадбанк», кроме того пострадал и сайт Минобороны.
Дипломатия
Драма вторника разыгралась на фоне дальнейших дипломатических переговоров в Москве, где канцлер Германии Олаф Шольц встретился с президентом Путиным после того, как в понедельник провел переговоры в Киеве с Зеленским.
В Киеве Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня». Ключевое требование России состоит в том, чтобы НАТО никогда не принимала Украину в члены, что НАТО не хочет делать, поскольку это нарушит традиционную политику открытых дверей западного альянса. Зеленский также предположил, что, хотя Украина все еще хочет присоединиться, членство в НАТО может быть не более чем «мечтой».
Было ли этих замечаний достаточно, чтобы спровоцировать объявление о частичном выходе?
Пока в Киеве разворачивались переговоры между канцлером Германии и лидером Украины, Кремль заснял на видео Путина, который беседует со своим министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который призвал его продолжать дипломатию, предполагая, что есть шанс на успех и что некоторые требования России могут быть удовлетворены.
Украинские официальные лица давно подозревают, что стратегия Путина больше направлена на то, чтобы измотать Запад, а не на азартные игры, начав вторжение в Украину, которое, вероятно, втянет Россию в затяжную войну. Зеленский и его помощники были гораздо более осторожными в прогнозировании вторжения.
Марек Менкишак из Центра восточных исследований, государственного аналитического центра в Варшаве, согласен с точкой зрения Киева.
Украинские официальные лица давно подозревают, что стратегия Путина больше направлена на то, чтобы измотать Запад, а не на азартные игры, начав вторжение в Украину, которое, вероятно, втянет Россию в затяжную войну. Зеленский и его помощники были гораздо более осторожными в прогнозировании вторжения.
Марек Менкишак из Центра восточных исследований, государственного аналитического центра в Варшаве, согласен с точкой зрения Киева.
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