Россия заставляет Запад гадать о своих намерениях в отношении Украины

09:21 16 Февраль Киев, Украина

Россия заявляет, что выводит часть своих сил из районов, близких к границе с Украиной, после завершения военных учений, высмеивая западные спецслужбы за то, что они назвали 16 февраля датой начала российского вторжения в Украину.



А президент Украины Владимир Зеленский и его помощники говорят, что дипломатия побеждает.

«Нам и нашим союзникам удалось предотвратить дальнейшую эскалацию со стороны России. Дипломатия продолжает работать», — написал в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, когда появились новости о частичном выводе российских войск.





Итак, война предотвращена? Или это финт?



Россия отрицает, что планировала новое нападение на Украину, и обвинила западных лидеров в разжигании «истерии». Подконтрольные Кремлю СМИ сообщали внутренней российской аудитории, что Хотя Кулеба предупредил: «У нас в Украине есть правило: мы не верим тому, что слышим, мы верим тому, что видим. Если за этими заявлениями последует реальный уход, мы поверим в начало реальной деэскалации».Россия отрицает, что планировала новое нападение на Украину, и обвинила западных лидеров в разжигании «истерии». Подконтрольные Кремлю СМИ сообщали внутренней российской аудитории, что НАТО разжигает панику.

«16 февраля 2022 года войдет в историю как день, когда провалилась западная военная пропаганда. Они были унижены и разгромлены без единого выстрела», — заявила в социальных сетях официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Но есть и другие возможные интерпретации объявления о частичном выводе войск, говорят западные лидеры и официальные лица. Приветствуя разговоры о деэскалации, они опасаются, что это всего лишь продолжение кремлевской стратегии ведения гибридной войны, часть усилий, которой направленны на то, чтобы вводить противников в заблуждении, заставляя делать изматывающие догадки о намерениях России.





Осторожный оптимизм



Несмотря на то, что министерство обороны России опубликовало видео танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок, загружаемых в поезда, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков вывода войск пока не видно, хотя и выразил умеренный оптимизм.



Британец Борис Джонсон тоже осторожно отреагировал на заявление России.



По его словам, есть признаки «дипломатического открытия» для разрешения украинского кризиса, но есть и «смешанные сигналы». Джонсон добавил, что «разведданные, которые мы наблюдаем сегодня, все еще не обнадеживают», сославшись на строительство российских полевых госпиталей недалеко от границы с Украиной в Беларуси.



Это может быть истолковано только как «подготовка к вторжению», заявил британский лидер телерадиовещателям после встречи с высшими должностными лицами министерства обороны и разведки. «Я думаю, что все должны увидеть программу деэскалации».

«Мы думаем, что есть путь для дипломатии, мы увидели некоторые позитивные признаки в беседах между г-ном Ушаковым (советником Путина по внешней политике) и его американским коллегой, между Сергеем Лавровым (министром иностранных дел России) и другими. », - добавил Джонсон.

Независимые военные наблюдатели также воздерживаются от оценки предполагаемого вывода российских войск. Группа разведки конфликтов (CIT), группа независимых российских исследователей, заявляет, что наблюдала только за передвижениями военных в сторону Украины, а не в сторону от нее.



Кроме того, украинские власти сообщили во вторник об атаке как на ПриватБанк (крупнейший банк в Украине), так и на государственный банк «Ощадбанк», кроме того пострадал и сайт Минобороны.



Дипломатия



Драма вторника разыгралась на фоне дальнейших дипломатических переговоров в Москве, где канцлер Германии Олаф Шольц встретился с президентом Путиным после того, как в понедельник провел переговоры в Киеве с Зеленским.



В Киеве Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня». Ключевое требование России состоит в том, чтобы НАТО никогда не принимала Украину в члены, что НАТО не хочет делать, поскольку это нарушит традиционную политику открытых дверей западного альянса. Зеленский также предположил, что, хотя Украина все еще хочет присоединиться, членство в НАТО может быть не более чем «мечтой».



Было ли этих замечаний достаточно, чтобы спровоцировать объявление о частичном выходе?

Пока в Киеве разворачивались переговоры между канцлером Германии и лидером Украины, Кремль заснял на видео Путина, который беседует со своим министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который призвал его продолжать дипломатию, предполагая, что есть шанс на успех и что некоторые требования России могут быть удовлетворены.



Украинские официальные лица давно подозревают, что стратегия Путина больше направлена на то, чтобы измотать Запад, а не на азартные игры, начав вторжение в Украину, которое, вероятно, втянет Россию в затяжную войну. Зеленский и его помощники были гораздо более осторожными в прогнозировании вторжения.



Марек Менкишак из Центра восточных исследований, государственного аналитического центра в Варшаве, согласен с точкой зрения Киева.