Россия запятнала ООН, злоупотребляя своим правом вето - США

Соединенные Штаты осудили многочисленные вето россии в Совете Безопасности ООН во вторник, заявив, что они «чрезвычайно обеспокоены тем, что россия злоупотребляет своим правом вето в течение последнего десятилетия».
Ричард Миллс-младший, заместитель постпреда США в ООН, назвал историю вето россии «длинным и позорным списком».
Соединенные Штаты, Россия, Китай, Франция и Великобритания являются пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (также называемой «пятеркой лидеров»), и все пять стран имеют право вето.
Соединенные Штаты, Россия, Китай, Франция и Великобритания являются пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (также называемой «пятеркой лидеров»), и все пять стран имеют право вето.
По словам Миллса, россия наложила вето:
- Резолюции о привлечении к ответственности в Сирии, в том числе резолюции, которые продолжили бы мандат механизма совместного расследования по химическому оружию
- Резолюция о передаче ситуации в Сирии в Международный уголовный суд
- Резолюция, которая учредила бы уголовный трибунал по факту сбития рейса МН 17 над Украиной
- Резолюция, когда Россия пыталась незаконно аннексировать Крым
- Резолюция Совета Безопасности, осуждающая ее агрессию против Украины, постановляющая, что применение силы должно быть прекращено, и постановляющая вывести все российские войска от международно признанных границ Украины.
В связи с чем, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от пяти постоянных членов Совета Безопасности обосновать использование права вето при намерении его применить.
За решение проголосовали все 193 члена Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Согласно документу, ГА ООН соберется в течение 10 дней, если один из постоянных членов Совбеза заблокирует какую-либо резолюцию. Соответствующая страна должна будет предоставить Генассамблее разъяснения по поводу причин использования права вето.
За решение проголосовали все 193 члена Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Согласно документу, ГА ООН соберется в течение 10 дней, если один из постоянных членов Совбеза заблокирует какую-либо резолюцию. Соответствующая страна должна будет предоставить Генассамблее разъяснения по поводу причин использования права вето.
Геннадий Кузьмин, заместитель постпреда россии в ООН, заявив, что они «категорически отвергают» подход, который используется в принятой резолюции о вето.
Советник Постоянного представительства Украины при ООН Сергей Дворник заявил во вторник, что члены «пятерки» обладают исключительными полномочиями, предоставленными им, и что Россия злоупотребила этими полномочиями.
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