Россия запятнала ООН, злоупотребляя своим правом вето - США

21:30 26 апреля Киев, Украина

Соединенные Штаты осудили многочисленные вето россии в Совете Безопасности ООН во вторник, заявив, что они «чрезвычайно обеспокоены тем, что россия злоупотребляет своим правом вето в течение последнего десятилетия».

Ричард Миллс-младший, заместитель постпреда США в ООН, назвал историю вето россии «длинным и позорным списком».



Соединенные Штаты, Россия, Китай, Франция и Великобритания являются пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (также называемой «пятеркой лидеров»), и все пять стран имеют право вето.

«Вето не было задумано как карт-бланш для безнаказанности. Это не предназначалось для автоматической защиты от ответственности навечно. россия принизила роль и репутацию Совета Безопасности ООН… и запятнала ООН в целом», — сказал Миллс во вторник.

По словам Миллса, россия наложила вето:

Резолюции о привлечении к ответственности в Сирии, в том числе резолюции, которые продолжили бы мандат механизма совместного расследования по химическому оружию

Резолюция о передаче ситуации в Сирии в Международный уголовный суд

Резолюция, которая учредила бы уголовный трибунал по факту сбития рейса МН 17 над Украиной

Резолюция, когда Россия пыталась незаконно аннексировать Крым

Резолюция Совета Безопасности, осуждающая ее агрессию против Украины, постановляющая, что применение силы должно быть прекращено, и постановляющая вывести все российские войска от международно признанных границ Украины.

В связи с чем, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от пяти постоянных членов Совета Безопасности обосновать использование права вето при намерении его применить.



За решение проголосовали все 193 члена Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.



Согласно документу, ГА ООН соберется в течение 10 дней, если один из постоянных членов Совбеза заблокирует какую-либо резолюцию. Соответствующая страна должна будет предоставить Генассамблее разъяснения по поводу причин использования права вето.

Геннадий Кузьмин, заместитель постпреда россии в ООН, заявив, что они «категорически отвергают» подход, который используется в принятой резолюции о вето.

«Право вето для постоянных членов Совета Безопасности является краеугольным камнем архитектуры Организации Объединенных Наций. Без него Совет Безопасности превратился бы в штампующий орган, штампующий сомнительные решения, навязываемые номинальным большинством, считает Кузьмин. Решение, которое было принято сегодня, хотя и имеет очень красивую упаковку, — это, безусловно, попытка создать инструмент давления на постоянных членов Совета Безопасности. И это подход, который мы категорически отвергаем», - заявил Кузьмин.

Советник Постоянного представительства Украины при ООН Сергей Дворник заявил во вторник, что члены «пятерки» обладают исключительными полномочиями, предоставленными им, и что Россия злоупотребила этими полномочиями.

«Напомню, что практически каждый проект резолюции в Совбезе по российской агрессии против Украины был заблокирован. Это произошло из-за злоупотребления правом вето со стороны российской Федерации. Каждое вето в отношении преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида — это проявление крайнего пренебрежения к тем, кто погиб и ранен, а также к тем, кого можно было бы убить — в частности, убить, потому что Россия рассматривает их вето как зеленый свет для таких преступлений», — продолжил он.